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رى أبو كبير: توفير مياه رى لزراعة 24 ألف فدان أرز بالشرقية

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رى أبو كبير: توفير مياه رى لزراعة 24 ألف فدان أرز بالشرقية رى أبو كبير: توفير مياه رى لزراعة 24 ألف فدان أرز بالشرقية
أكد المهندس محمود راشد مدير هندسة الرى بأبو كبير محافظة الشرقية، أن مساحة الأفدنة التى تم زراعتها بمحصول الأرز بلغت 24 ألف فدان بنطاق الهندسة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع الإدارات الزراعية الواقعة بزمام هندسة رى أبو كبير للتعاون فى إزالة جميع المعوقات لضمان وصول مياه الرى لجميع الترع بدرجة كافية.

وأوضح راشد أن زمام هندسة رى أبو كبير مسئولة عن رى مركز أبو كبير وأجزاء من مركز فاقوس ومركز كفر صقر ومركز ههيا.


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