دائرة التقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق تنجز 397 ملفا للعمال المصريين

انجزت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعى للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية 397 ملفا خاصا بالعمالة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم، فى تصريح صحفى أمس الأربعاء، أن الملفات المنجزة جاءت استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2013 والمتضمن صرف مستحقات العمال المصريين فى العراق والمحالين على التقاعد تحت بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعى للعمال رقم 39 لسنة 1971 واعتبارا من تاريخ ايقاف الحوالات.

وأضاف: أنه تم إرسال المستمسكات الخاصة بالعمال المصريين من قبل الجانب المصرى على شكل جداول خاصة تضمنت اسماء وأرقام القيود الخاصة بهم مع احتساب المبالغ الواجب صرفها وبموجب ستة دفعات.

>وتابع: أن المبالغ الخاصة بدائرة التقاعد تم تحويلها إلى البنك المركزى الذى قام بدوره بإيصالها الى الجهة المستفيدة مع تنظيم هويات تقاعدية للمستحقين والمتقاعدين وحسب الأصول والقوانين.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الدائرة قامت بفرز وتدقيق 266 ملفا من بينها الملفات التى أبطلت معاملاتها وفقا للمعلومات الواردة للدائرة من قبل الجانب المصري، وذلك بسبب انتهاء شرط الاستحقاق فى حالات الزواج والوفاة وبلوغ السن القانونية بالنسبة للأولاد.

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