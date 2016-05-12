طالبات المدينة المنورة يناقشن «2030» في ملتقى متخصص

دشنت فاطمة مبيريك الجهني مديرة مكتب تعليم شمال المدينة المنورة ملتقى رؤية المملكة ( 2030).

واستهل الملتقى أعماله بالنشيد الوطني من قبل عدد من الطالبات ثم قُدم عرض تضمن التعريف بالتاريخ الاقتصادي للمملكة، تلاه مقدمة تعريفية لأهم محاور هذا المؤتمر، والتعريف بكل من: الهدف من رؤية المملكة (2030) وشخصية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإدارية وتطلعاته الفكرية.

وتناول الملتقى دور المواطنة في دعم هذه الرؤية، دراسة سوق العمل واحتياجاته التي يتم على أساسها اختيار التخصص المناسب في المرحلة الجامعية، النفط مجرد استثمار وليس مصدر دخل رئيس، سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الخصخصة في التعليم، تقليل نسبة البطالة، دعم المنشآت الصغيرة، إتاحة فرص عمل متعددة ومتنوعة للمرأة السعودية، الاستفادة من نقاط القوة للمملكة والعمل على دعمها، السعي إلى تنوع مصادر الدخل.