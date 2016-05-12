محمــد بن راشد يكـرّم الفــــــائزين بجـائزة الصحافة العربية

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، الفائزين بـجائزة الصحافة العربية في مختلف فئاتها، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تزامناً مع ختام الدورة الخامسة عشرة لـمنتدى الإعلام العربي، وتم منح جوائز الصحافة العربية إلى خمسة عشرة فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من شتى الدول العربية والأجنبية، وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين أكثر من 5500 عمل غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.

حضر حفل توزيع الجوائز معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، ومنى غانم المرّي، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، وحشد من كبار المسؤولين ورموز العمل الصحافي العربي وكبار الكتّاب والإعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة.

فيلم قصير

بدأ حفل الجائزة بعرض فيلم قصير عن حياة الراحل خلفان الرومي، الرئيس السابق لمجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، رحمه الله، وأحد الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الحياة الثقافية والتعليمية والإعلامية في دولة الإمارات، من خلال تقلّده العديد من المناصب الوزارية، حيث كان من المواكبين لمسيرة التنمية في الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد.

بعد ذلك، عُرض فيلم «جائزة الصحافة العربية» الذي رصد أهم الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وكان لها تأثير في المشهد الإعلامي العربي، كما تخلل الحفل قصيدة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان «الأمل»، غنّاها الفنان كاظم الساهر.

وقد سلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة «شخصية العام الإعلامية» للدورة الخامسة عشرة للكاتب والإعلامي عبد الرحمن الراشد، تقديراً لجهوده في إثراء مسيرة الإعلام العربي، حيث كان له العديد من الإسهامات المهمة على مدى تاريخه المهني الحافل بالإنجازات.

فائزون

وسلّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، جائزة «العمود الصحافي» التي فاز بها الكاتب والناقد اللبناني إبراهيم العريس الذي أسّس وترأس تحرير شهريّتي «المسيرة» و«المقاصد» في بيروت، كما ترأس الأقسام الثقافية في صحيفة «السفير» في بيروت، و«اليوم السابع» في باريس، وله مؤلفات عديدة في السينما والفكر والنقد، منها «موسوعة تراث الإنسان» في 12 مجلداً، و«سينما يوسف شاهين»، و«الصورة الملتبسة»، وموسوعة «السينما والمجتمع في الوطن العربي» في 3 مجلدات، وترجم من الإنجليزية والفرنسية والإيطالية نحو 40 كتاباً في الفلسفة والسينما والاقتصاد.

كما سلّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، جائزة الصحافة الذكية لصحيفة «هسبريس» الإلكترونية المغربية التي شهدت تنافساً كبيراً ومشاركات فاقت التوقعات، وتهدف تلك الفئة إلى زيادة الوعي بالتقنيات الحديثة وكيفية استخدامها صحافياً وتطويعها للمحتوى العربي، إضافة إلى دورها في حث المؤسسات الصحافية على تطوير قدراتها لتصبح مواكبة لتقنيات الصحافة المعاصرة.

فئات الجائزة

إلى ذلك، سلّم أيمن الصياد، عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، درع جائزة «الصحافة الإنسانية» للصحافية نعيمة السريدي من مجلة «مغرب اليوم» عن عمل حمل عنوان: «جرادة.. مدينة الموت من أجل الحياة»، وقدّم الدكتور خالد المعينا، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة التخصصية» لفريق عمل صحيفة «الخليج» الإماراتية عن عمله الفائز «الابتكار نهج وأسلوب حياة».

وقدم عبد الناصر النجار، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الرياضية» للصحافي رضا سليم من صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عن عمل حمل عنوان «رياضة الطفل العربي.. الصندوق الأسود».

وقامت عائشة سلطان، عضو مجلس إدارة الجائزة، بتسليم درع جائزة «الصحافة الثقافية» للصحافي مصطفى عبادة من مجلة «الأهرام العربي»، عن عمل عنوانه: «مشروعات فكرية حاولت تجديد الخطاب الديني في العصر الحديث».

وسلّم محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الاستقصائية» للصحافيين هدى زكريا ومحمد المندراوي من صحيفة «اليوم السابع»، عن تحقيق بعنوان «خداع المرضى بالخلايا الجذعية».

وسلّم رائد برقاوي، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة الاقتصادية» للصحافي أسامة جلال من وكالة الأنباء الكويتية، عن موضوع تحت عنوان «تحرير أسعار الطاقة».

صحافة سياسية

وقدّم عبد الإله بلقزيز، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الصحافة السياسية» للدكتور عبد الله المدني عن موضوع نشر تحت عنوان «الاتفاق النووي الإيراني.. التداعيات الإقليمية والدولية»، نُشر في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وقدّم محمد يوسف، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «الحوار الصحافي» للصحافي فيصل بن سعيد العلوي من صحيفة «الوطن» العمانية، عن حوار مع واسيني الأعرج. وسلّم الأستاذ عبد الحميد أحمد، عضو مجلس إدارة الجائزة، درع جائزة «أفضل صورة صحافية» للمصور الصحافي محمد علي تركمان من وكالة رويترز – فلسطين، وتسلم عنه الجائزة علاء بدارنه.

وقدّمت منى بوسمرة، مديرة جائزة الصحافة العربية، درع جائزة «الرسم الكاريكاتيري» للرسام موفق رشدي قات، عن عمل بث على شاشة «سكاي نيوز عربية».

وقام نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة ضياء رشوان بتسليم دروع التكريم للفائزين الثلاثة بفئة «الصحافة العربية للشباب»، وهم: عبير عيسى، مجلة كل الأسرة الإماراتية، وآيات الحبال، «المصري اليوم»، وحليمة أبروك، صحيفة «أخبار اليوم» المغربية.

وكانت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية قد تلقّت هذا العام ما يزيد على 5,500 عمل من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، حيث شهدت الجائزة منافسة كبيرة ضمن فئاتها كافة، لارتفاع جودة الأعمال الطامح أصحابها إلى اعتلاء منصة التكريم، لتواصل بذلك الجائزة مسيرتها، مؤكدةً مكانتها كأكبر محفل للاحتفاء بالإبداع الصحافي على مستوى الوطن العربي، سواء من ناحية الانتشار وحجم المشاركة أو القيمة المالية.