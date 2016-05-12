الإفراج بالعفو عن باقى العقوبة لـ 42 سجينا من أبناء مطروح

وصل فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، إلى قسم شرطة مطروح، قادمين من سجن برج العرب بالإسكندرية، 59 من أبناء مطروح، بينهم 42 مفرجا عنهم بعفو عن قضاء باقى عقوبة السجن، و 8 انتهت مدة عقوبتهم فى القضايا العسكرية الخاصة بالأحداث التى أعقبت ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى 9 قضوا عقوبتهم في قضايا جنائية مختلفة، وجار حاليا إنهاء إجراءات الافراج عنهم.

جاء ذلك عقب تصديق اللواء وحيد عزت، قائد المنطقة الغربية العسكرية، على قرار بالعفو عن باقى العقوبة، لـ 42 مسجوناً استجابة للالتماسات التي تقدمت بها زوجات وأمهات المسجونين، ومراجعة ملفاتهم بمعرفة الأجهزة الأمنية والرقابية من بين 146 محكوماً عليهم تقدم ذويهم بالتماسات للعفو عنهم، بالتزامن مع مساعي نواب البرلمان ومجلس عمد ومشايخ مطروح.

من جانبه، قال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، لـ " اليوم السابع"، إنه سيتم العمل على سرعة إنهاء إجراءات المفرج عنهم، مشيرا إلى أنه تم إرسال مأمورية خاصة لسجن برج العرب لإنهاء إجراءات المفرج عنهم ونقلهم فى نفس اليوم إلى مطروح، للمساهمة في التخفيف عنهم وعن ذويهم.

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