بالصور.. أهالى قرية الحفير بالدقهلية يشكون من وجود سوق قرب مجمع مدارس

اشتكى عدد من أهالى قرية حفير شهاب الدين، بمحافظة الدقهلية، من وجود سوق قرب مجمع المدارس، قائلين: عندما طالبنا بعمل كوبرى بالقرية، واضطررنا لنقل السوق أمام مجمع مدارس المركزية للتعليم الأساسى والتعليم الثانوى التجارى، وبه روضة أطفال، وتم نقله بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الكوبرى.

وقال رزق على أمين نقابة الفلاحين، تم نقل السوق إلى مكانه الأصلى ولكن عاد السوق إلى مرة أخرى جوار المدرسة، وهذا يسبب أزمات للطلاب أثناء الدراسة.

وقال مجلس قروى الحفير: إن السوق لا يعيق الحركة، ولا يؤذى المدرسة، بالرغم أنه مخالف للقانون الذى نص على وجود السوق بعيدا عن المدرسة بـ300 متر.

وأضاف أمين نقابة الفلاحين فى شكواه التى قدمها للمحافظ، إن الطلاب على أعتاب امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية، كيف سيؤدى الطلاب الامتحانات فى ظل هذا الجو، والذى يعج بالباعة الجائلين، والصحة رفضت تواجد السوق فى هذا المكان لقربه من الوحدة الصحية والذى يعيق دخول المرضى لها ما إذا كانوا محمولين فى سيارات إسعاف مثلا.

وقامت شركة الكهرباء بتحرير محضر بنقطة شرطة الحرية بقرية الحفير والأمل، بأن السوق مقام تحت أسلاك الجهد المتوسط مما يعرض المواطنين للخطر فى حال حدوث أى طارئ أو اصطدام أعمدة البائعين بهذه الأسلاك.

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