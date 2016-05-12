أمير الرياض: جميعنا نسير مسيرة واحدة ونؤدي دوراً مهماً خدمة لهذه البلاد وأبنائها

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس, حفل جائزة عجلان وإخوانه لتكريم الطلاب المتفوقين في مراحل التعليم المتوسط والثانوي والجامعي, وكذلك الحافظون لكتاب الله من أسرتي العجلان والعيد البالغ عددهم 215 طالباً وطالبة, وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وكان في استقبال سموه عند وصوله مقر الحفل كل من عجلان العجلان ومحمد العجلان وفهد العجلان وعدد من رجال الأعمال, وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل بدأ السلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم, بعدها كلمة الجائزة ألقاها رجل الأعمال عجلان العجلان التي رحب فيها براعي الحفل الأمير فيصل بن بندر والحضور, مشيداً بتكريم المتفوقين الذين يزداد عددهم عاماً بعد عام, حاثاً المتفوقين أن الوطن مقبل على تحول وطني شامل يحتاج إلى تضافر الجهود لتحقيق أهدافه وذلك لا يأتي إلا بالعلم. بعد ذلك ألقيت كلمة المتفوقين معربين فيها عن فرحهم بالفخر والاعتزاز بتشريف سمو أمير الرياض الحفل وتكريمهم. بعدها ألقيت قصيدة بهذه المناسبة للشاعر محمد العجلان, ثم قدم مجموعة من الطلبة أوبريتاً بعنوان (الولاء إلى الأبد). وكرّم سمو أمير منطقة الرياض في ختام الحفل الطلاب المتفوقين، ثم ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: "يجد الإنسان نفسه أحياناً في مناسبات سعيدة وتكون أسعد اذا كانت تحتضن الشباب وتحتضن العمل الجيد, وبلا شك فإن هذه الجائزة (جائزة العجلان) هذا النشأ من أبناء هذه الأسرة الكريمة الذين يعملون ويجدون ويجتهدون في خدمة وطنهم بلا كلل او ملل لهم مواقف مشهودة ولهم أعمال تسجل بمداد من ذهب لأنهم يقومون بدور مهم جداً في مسيرة الاقتصاد الوطني, لاشك أنهم يحققون بذلك معادلة مهمة وهم في هذا المجال جمعوا بين أمرين مهمين الإرادة والإدارة فكانت لهم مبتغى جيداً وعملاً مسروراً وواضحاً وكبيراً."

وأضاف سموه "إننا أيها الإخوة في هذه البلاد نقدر لكل عمل مخلص وكل إنسان يذود عن هذا الوطن بأي عمل يكون في مجال الدفاع الأمني أو العسكري أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي , نحن جميعاً نسير مسيرة واحدة ونؤدي دوراً مهماً خدمة لهذه البلاد وأبنائها, هذا الوطن وطن الحرمين الشريفين الذي نعتز بخدمتها ويقوم عليها خير قيام قائدنا ورائدنا في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده, وسمو ولي ولي عهده ـ حفظهم الله ـ", مقدماً التهنئة للمتفوقين والتقدير والشكر للقائمين على هذه الجائزة.

الأمير فيصل بن بندر راعياً حفل الجائزة