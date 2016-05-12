الحكم فى دعوى تطالب بإدراج حماس منظمة إرهابية اليوم

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار شريف سلامة، وسكرتارية هيثم فريد، اليوم الخميس، حكمها فى الدعوى القضائية المطالبة بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية، وحظر نشاطها والقبض على أى عضو ينتمى إليها.

وقال مقيم الدعوى «تبين للجميع مما لا يدعى مجالاً للشك أن حركة حماس منظمة إرهابية تخطط لتنفيذ العمليات الإرهابية فى مصر، وهو ما تأكد بعدما أعلن وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار تورطهم فى حادث اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وذلك من خلال سفر أعضاء الخلية الإرهابية المنفذة للحادث الاغتيال إلى قطاع غزة، وتدريبهم على تفخيخ السيارات، والتخطيط لاغتيال النائب العام، وهو ما أكده المتهمون فى اعترافاتهم بأن ضابط فى مخابرات حركة حماس هو الذى تولى تدريبهم».

وأضاف فى دعواه التى حملت رقم 764 لسنة 2016، أن حركة حماس دأبت على التدخل فى شئون مصر وتورطها فى العديد من العمليات الإرهابية مثل اقتحام السجون، واغتيال رجال الشرطة والجيش فى سيناء، وانتمائها وتضامنها مع جماعة الإخوان الإرهابية.