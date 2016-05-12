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"المرور": أجهزة الرادار التقطت 2589 مخالفة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

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"المرور": أجهزة الرادار التقطت 2589 مخالفة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة "المرور": أجهزة الرادار التقطت 2589 مخالفة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية والانضباطية، لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

واسفرت الحملات التى رصدتها اجهزة الرادار بضبط 2589 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.


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