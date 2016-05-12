البارزانى يبحث مع وزير الدفاع المجرى الحرب على داعش وتحرير الموصل

بحث رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، فى أربيل ، مع وزير الدفاع المجرى استيڤان شمیجكو المستجدات الأمنية فى العراق والمنطقة ، وتطورات الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابى واستعدادات عملية تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوي.

وتحدث البارزانى ، خلال استقباله لوزير الدفاع المجرى والوفد المرافق له ، أمس الأربعاء، عن المطالب المشروعة لشعب كردستان، وقال : إن مطالب شعب كردستان سلمية ومشروعة ، وان التجارب أثبتت أن كردستان العراق عامل استقرار فى المنطقة وليس تهديدا .

من جهته .. أكد وزير الدفاع المجرى ، خلال اللقاء ، الذى ضم عدداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، أن بلاده ستستمر بتقديم الدعم والمساعدة العسكرية لقوات "البيشمركة" الكردية ومعالجة جرحى المعارك مع داعش .

ولفت البارزانى إلى أن القضاء على الإرهاب يحتاج تكاتف الجميع وتنسيق دولى فى كافة المجالات العسكرية والفكرية والسياسية.

ونوه البارزانى إلى أن الانتصارات التى حققتها "البيشمركة" على داعش رغم التحديات الاقتصادية والعسكرية التى تواجه إقليم كردستان ، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية لم تقدم إلى الأقليم المساعدة اللازمة فى حربها ضد الإرهاب وإيواء أكثر من مليون وثمانمائة نازح من مختلف المناطق العراقية .

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