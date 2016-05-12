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تنظيم "داعش" يحاول عزل مدينة تدمر بعد قطع طرق رئيسية يربطها بحمص

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تنظيم "داعش" يحاول عزل مدينة تدمر بعد قطع طرق رئيسية يربطها بحمص تنظيم "داعش" يحاول عزل مدينة تدمر بعد قطع طرق رئيسية يربطها بحمص
واصل تنظيم داعش، محاولته عزل مدينة تدمر الأثرية فى سوريا غداة قطعه طريق إمداد رئيسية لقوات النظام يربطها بمدينة حمص، بينما انتهت التهدئة فى مدينة حلب منتصف ليل الأربعاء الخميس من دون الإعلان عن تجديدها.

ومساء الأربعاء أعلن مركز التنسيق التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن مدينة حلب شهدت خلال النهار خمسة خروقات للتهدئة أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين.

من جهته قال المرصد السورى: "تجدد سقوط قذائف على مناطق فى حيى الحمدانية والميدان بمدينة حلب، فى حين ارتفع إلى 4 بينهم طفل ومواطنة على الأقل عدد الشهداء الذين قضوا جراء سقوط قذائف مجهولة المصدر على مناطق فى حى سيف الدولة" الذى يسيطر عليه النظام.

كما قتل سبعة مدنيين على الأقل بينهم طفل بغارات جوية شنها الطيران السورى على بلدة فى محافظة دير الزور التى يسيطر تنظيم داعش، على الجزء الأكبر منها فى شرق البلاد، بحسب المرصد .
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