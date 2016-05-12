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تكتل25-30:نوابنا منتشرين فى لجان البرلمان..وتمكنا من رئاسة لجنة التعليم

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تكتل25-30:نوابنا منتشرين فى لجان البرلمان..وتمكنا من رئاسة لجنة التعليم تكتل25-30:نوابنا منتشرين فى لجان البرلمان..وتمكنا من رئاسة لجنة التعليم
قال أحمد طنطاوى عضو مجلس النواب، إن تكتل 25-30 كانت أمامه مفاضلة من اليوم الأول ما بين التكتل فى لجنة واحدة او الانتشار فى أغلب لجان المجلس، مشيراً إلى أن التكتل اختار الانتشار بين اللجان المختلفة.

وأضاف طنطاوى لـ "اليوم السابع"، أن التكتل اختار هذا الأمر حتى يكون قريب من كل ما يحدث داخل لجان المجلس المختلفة، لافتاً إلى أن الائتلاف يهدف إلى أن تكون اختيارات النواب داخل المجلس ليست على أساس الانتماءات، ولكن لأجل مصلحة المواطن الذى انتخب المجلس.

وأوضح طنطاوى إن نواب التكتل موجودين داخل أغلب لجان مجلس النواب، وتمكنوا من رئاسة لجنة التعليم، لافتاً إلى أن رؤية التكتل فى القوانين ومخرجات اللجان تعتمد على رؤية أعضائه للقوانين والاستماع لرؤية العضو الموجود داخل هذه اللجنة.


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