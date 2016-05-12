"المترو": شبكات المحمول تغطى الخط الثالث لأول مرة منذ تشغيله

أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب لشركة المترو على أن شبكات التليفون المحمول تغطى الخط الثالث من العتبة حتى العباسية، وذلك لأول مرة منذ تشغيله.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع"، أن شركتى اتصالات وفودافون قاما بتقوية شبكاتهما لتغطى نفق الخط الثالث فى مرحلته الأولى من العتبة حتى العباسية، فيما ما زالت المرحلة الثانية من الخط الثالث الممتدة من العباسية حتى الأهرام خارج التغطية.

وقال العضو المنتدب لشركة المترو، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية وافقت على طلب الشركتين لتغطية شبكات التليفون المحمول لنفق الخط الثالث.

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