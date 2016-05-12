أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المترو": شبكات المحمول تغطى الخط الثالث لأول مرة منذ تشغيله

Google+ Print
"المترو": شبكات المحمول تغطى الخط الثالث لأول مرة منذ تشغيله "المترو": شبكات المحمول تغطى الخط الثالث لأول مرة منذ تشغيله
أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب لشركة المترو على أن شبكات التليفون المحمول تغطى الخط الثالث من العتبة حتى العباسية، وذلك لأول مرة منذ تشغيله.

وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو لـ"اليوم السابع"، أن شركتى اتصالات وفودافون قاما بتقوية شبكاتهما لتغطى نفق الخط الثالث فى مرحلته الأولى من العتبة حتى العباسية، فيما ما زالت المرحلة الثانية من الخط الثالث الممتدة من العباسية حتى الأهرام خارج التغطية.

وقال العضو المنتدب لشركة المترو، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية وافقت على طلب الشركتين لتغطية شبكات التليفون المحمول لنفق الخط الثالث.


>- بالصور.. رئيس "المترو" والعضو المنتدب للتشغيل يفاجئان المحطات بزيارة ليلية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365