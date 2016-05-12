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الجامعة الإسلامية تفتح القبول للمرحلة المتوسطة

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فتحت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الإسلامية القبول للمرحلة المتوسطة بالمعهد المتوسط ودار الحديث المكية والمدنية. وذكر د. عيسى الرجبي عميد القبول والتسجيل أن العمادة تستقبل طلبات القبول للمرحلة المتوسطة اعتبارا من أمس إلى 14\8\1437هـ ويشترط للقبول في المرحلة المتوسطة أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الابتدائية من المملكة أو ما يعادلها وان يكون حسن السيرة والسلوك وألا يزيد عمر المتقدم عن 15 سنة. وأضاف د. الرجبي أن مواد الاختبارات التحريرية والشفوية في اختبارات القبول للمرحلة المتوسطة، القران الكريم ويشمل حفظ ثلاثة أجزاء، والعلوم الشرعية، وتشمل (التوحيد والفقه والحديث)، ولغتي وتشمل (قواعد اللغة العربية والإملاء والخط)، والرياضيات ويشمل (العمليات الحسابية الأربعة للأعداد الصحيحة والكسور الاعتيادية )، واللغة الانجليزية وتشمل (الحروف والأرقام). وأهاب د. الرجبي بالراغبين التقديم للمرحلة المتوسطة الدخول على موقع الجامعة وطباعة استمارة الترشيح المبدئي والاطلاع على المستندات المطلوبة للتقديم.

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