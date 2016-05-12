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جامعة الملك سعود تنظم «اليوم المفتوح للأبحاث الصحية»

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جامعة الملك سعود تنظم «اليوم المفتوح للأبحاث الصحية» جامعة الملك سعود تنظم «اليوم المفتوح للأبحاث الصحية»

د. عبدالله الدهمش

ينظم مركز الأمير نايف بن بن عبدالعزيز للأبحاث الصحية في جامعة الملك سعود، يوم غد الخميس، ورشة عمل بعنوان "اليوم المفتوح للأبحاث الصحية"، وذلك في مقر كلية طب الأسنان بالجامعة. أوضح ذلك مدير المركز والمشرف على الفعاليات د. عبدالله بن محمد الدهمش، مبينًا أن الهدف من الورشة هو تشجيع الأبحاث البينية بين الكليات الصحية بما يحقّق أهداف المركز العلمية في مجال تطوير البحث العلمي.

وقال إنه تم دعوة باحثين من مختلف الكليات الصحية التابعة للجامعة للالتقاء بهم وتبادل الأفكار والنقاش معهم حول مستجدات البحث العلمي، وتحفيز العمل على أجراء البحوث العلمية البينية فيما بين المجموعات البحثية ذات الخلفيات العلمية المختلفة، والخروج بنتائج إيجابية تنعكس على مستوى البحث العلمي بالجامعة وخارج الجامعة.

وذكر أن التوجه العالمي في الأبحاث العلمية هو التمازج البيني والتكامل العلمي فيما بين التخصصات، مؤكدا أن هذه الجهود البحثية ستستمر وستتواصل من أجل تحقيق الهدف المنشود للارتقاء بمفاهيم البحث العلمي.

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