معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية: حاولنا تطوير المتاحف والبيروقراطية أوقفتنا

قال الدكتور إبراهيم العزيزى، مدير المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية، إن البيروقراطية تسببت فى تعطيل الحركة السياحية فى مصر ، مطالبا بتضافر الجهود بين جميع الجهات لخلق منتج سياحى جديد، مثل سياحة "شهر العسل" والذى تتبناه جزر المالديف الآن ، مشيرا إلى ضرورة استغلال مدينة برج العرب فى السياحة، لبعدها عن زحام المحافظة .>وأشار العزازى ، خلال ورشة العمل التى أقامها نادى العاصمة ، مساء أمس ، إلى أن المعهد حاول تبنى فكرة حل مشكلات السياحة فى المتاحف القومية و الأثرية فى مصر ، وقام الطلاب بعمل استطلاع رأى مع السائحين ، لمعرفة المشكلات التى تواجههم و كان أبرزها مشكلات النظافة وعدم تواجد دورات مياه مناسبة و عدم وجود مياه نظيفة، لكن تعقيدات البيروقراطية أوقفت هذه الجهود

وأوضح "العزازى" أن أكبر ميزانية لتصليح هذه المتاحف كانت 20 ألف جنيه ، وبعد تجهيز المؤتمر الخاص بدعم المشروع ، وبدء التنفيذ ، تفاجئوا بعدم إمكانية التواجد فى أى مكان سياحى أو أثرى إلا بتصريحات و موافقات من المجلس الأعلى للآثار، وعدم السماح بالعمل والترميم إلا لمقاولين مسجلين بالآثار، قائلاً: "رغم كل المحاولات لم نستطع الحصول على تراخيص وتوقف العمل على التطوير ".

- مباحث الإسكندرية تضبط هاربين من أحكام فى قضايا تبديد ومبانى غير مرخصة

>