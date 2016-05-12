معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية: حاولنا تطوير المتاحف والبيروقراطية أوقفتنا

قال الدكتور إبراهيم العزيزى، مدير المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية، إن البيروقراطية تسببت فى تعطيل الحركة السياحية فى مصر، مطالبا بتضافر الجهود بين جميع الجهات لخلق منتج سياحى جديد، مثل سياحة "شهر العسل" والذى تتبناه جزر المالديف الآن ، مشيرا إلى ضرورة استغلال مدينة برج العرب فى السياحة، لبعدها عن زحام المحافظة .إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأشار العزازى ، خلال ورشة العمل التى أقامها نادى العاصمة ، مساء أمس ، إلى أن المعهد حاول تبنى فكرة حل مشكلات السياحة فى المتاحف القومية و الأثرية فى مصر ، وقام الطلاب بعمل استطلاع رأى مع السائحين ، لمعرفة المشكلات التى تواجههم و كان أبرزها مشكلات النظافة وعدم تواجد دورات مياه مناسبة و عدم وجود مياه نظيفة، لكن تعقيدات البيروقراطية أوقفت هذه الجهود
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>وأشار العزازى ، خلال ورشة العمل التى أقامها نادى العاصمة ، مساء أمس ، إلى أن المعهد حاول تبنى فكرة حل مشكلات السياحة فى المتاحف القومية و الأثرية فى مصر ، وقام الطلاب بعمل استطلاع رأى مع السائحين ، لمعرفة المشكلات التى تواجههم و كان أبرزها مشكلات النظافة وعدم تواجد دورات مياه مناسبة و عدم وجود مياه نظيفة، لكن تعقيدات البيروقراطية أوقفت هذه الجهود
وأوضح "العزازى" أن أكبر ميزانية لتصليح هذه المتاحف كانت 20 ألف جنيه ، وبعد تجهيز المؤتمر الخاص بدعم المشروع ، وبدء التنفيذ ، تفاجئوا بعدم إمكانية التواجد فى أى مكان سياحى أو أثرى إلا بتصريحات و موافقات من المجلس الأعلى للآثار، وعدم السماح بالعمل والترميم إلا لمقاولين مسجلين بالآثار، قائلاً: "رغم كل المحاولات لم نستطع الحصول على تراخيص وتوقف العمل على التطوير ".- مباحث الإسكندرية تضبط هاربين من أحكام فى قضايا تبديد ومبانى غير مرخصة
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