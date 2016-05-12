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معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية: حاولنا تطوير المتاحف والبيروقراطية أوقفتنا

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معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية: حاولنا تطوير المتاحف والبيروقراطية أوقفتنا معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية: حاولنا تطوير المتاحف والبيروقراطية أوقفتنا
قال الدكتور إبراهيم العزيزى، مدير المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية، إن البيروقراطية تسببت فى تعطيل الحركة السياحية فى ، مطالبا بتضافر الجهود بين جميع الجهات لخلق منتج سياحى جديد، مثل سياحة "شهر العسل" والذى تتبناه جزر المالديف الآن ، مشيرا إلى ضرورة استغلال مدينة برج العرب فى السياحة، لبعدها عن زحام المحافظة .
>وأشار العزازى ، خلال ورشة العمل التى أقامها نادى العاصمة ، مساء أمس ، إلى أن المعهد حاول تبنى فكرة حل مشكلات السياحة فى المتاحف القومية و الأثرية فى مصر ، وقام الطلاب بعمل استطلاع رأى مع السائحين ، لمعرفة المشكلات التى تواجههم و كان أبرزها مشكلات النظافة وعدم تواجد دورات مياه مناسبة و عدم وجود مياه نظيفة، لكن تعقيدات البيروقراطية أوقفت هذه الجهود

وأوضح "العزازى" أن أكبر ميزانية لتصليح هذه المتاحف كانت 20 ألف جنيه ، وبعد تجهيز المؤتمر الخاص بدعم المشروع ، وبدء التنفيذ ، تفاجئوا بعدم إمكانية التواجد فى أى مكان سياحى أو أثرى إلا بتصريحات و موافقات من المجلس الأعلى للآثار، وعدم السماح بالعمل والترميم إلا لمقاولين مسجلين بالآثار، قائلاً: "رغم كل المحاولات لم نستطع الحصول على تراخيص وتوقف العمل على التطوير ".

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