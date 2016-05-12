أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ غدد صماء: مريض السكر أكثر عرضة لنقص هرمون الذكورة

Google+ Print
أستاذ غدد صماء: مريض السكر أكثر عرضة لنقص هرمون الذكورة أستاذ غدد صماء: مريض السكر أكثر عرضة لنقص هرمون الذكورة
أكد البروفيسور عبد السلام القصاب - أستاذ أمراض الغدد الصماء والسكر بولاية متشجن الأمريكية - أن نقص هرمون الذكورة أو التستوستيرون عند الرجال حالة شائعة فى العالم أجمع، وأحيانا يصعب تشخيصه لأن أعراضه تتشابه مع أعراض أخرى مثل قلة النوم والضغط النفسى والتعب المستمر.

وقال عبد السلام: "إن نقص هرمون الذكورة ينتشر بشكل خاص فى مرضى السكر النوع الثانى، ومرضى الضغط، وعند بعض المرضى الذين يستعملون أدوية لأمراض مزمنة مثل مسكنات الألم القوية والكورتيزون"، موضحا أن الحالة يتم تشخيصها بقياس مستوى الهرمون الذكرى فى الصباح الباكر مرتين وربط الأعراض مع نتيجة التحليل، مؤكدا أن علاج هذه الحالة متوافر فى بتعويض الهرمون الذكرى ويفضل استشارة طبيب غدد له خبرة فى علاج مثل هذه الحالات، مؤكدا أن العلاج يكون ناجحا فى تحسين أعراض المريض للاستمتاع بالحياة.

وقال عبد السلام إنه قد تم إجراء دراسات حديثة تتعلق بأدوية السكر الجديدة وسلامتها على الجهاز الدورى، وأثبتت أن هذه الأدوية آمنة عند الاستعمال، وأحيانا تؤدى إلى تقليل المضاعفات المتعلقة بالجهاز الدورى عند مرضى السكر مثل تقليل الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، موضحا أن هذا المجال يشهد تطورا كبيرا فى الدراسات الحديثة والتى تتعلق بدراسة أمان أدوية السكر على المستوى البعيد، لأن هذه الأدوية يتم استعمالها بشكل مستمر لفترة طويلة ومن الضرورى دراسة أمانها لهذا السبب.


>- جراحات السمنة تتصدر أعمال مؤتمر الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير