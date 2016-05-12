أستاذ غدد صماء: مريض السكر أكثر عرضة لنقص هرمون الذكورة

أكد البروفيسور عبد السلام القصاب - أستاذ أمراض الغدد الصماء والسكر بولاية متشجن الأمريكية - أن نقص هرمون الذكورة أو التستوستيرون عند الرجال حالة شائعة فى العالم أجمع، وأحيانا يصعب تشخيصه لأن أعراضه تتشابه مع أعراض أخرى مثل قلة النوم والضغط النفسى والتعب المستمر.

وقال عبد السلام: "إن نقص هرمون الذكورة ينتشر بشكل خاص فى مرضى السكر النوع الثانى، ومرضى الضغط، وعند بعض المرضى الذين يستعملون أدوية لأمراض مزمنة مثل مسكنات الألم القوية والكورتيزون"، موضحا أن الحالة يتم تشخيصها بقياس مستوى الهرمون الذكرى فى الصباح الباكر مرتين وربط الأعراض مع نتيجة التحليل، مؤكدا أن علاج هذه الحالة متوافر فى مصر بتعويض الهرمون الذكرى ويفضل استشارة طبيب غدد له خبرة فى علاج مثل هذه الحالات، مؤكدا أن العلاج يكون ناجحا فى تحسين أعراض المريض للاستمتاع بالحياة.

وقال عبد السلام إنه قد تم إجراء دراسات حديثة تتعلق بأدوية السكر الجديدة وسلامتها على الجهاز الدورى، وأثبتت أن هذه الأدوية آمنة عند الاستعمال، وأحيانا تؤدى إلى تقليل المضاعفات المتعلقة بالجهاز الدورى عند مرضى السكر مثل تقليل الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، موضحا أن هذا المجال يشهد تطورا كبيرا فى الدراسات الحديثة والتى تتعلق بدراسة أمان أدوية السكر على المستوى البعيد، لأن هذه الأدوية يتم استعمالها بشكل مستمر لفترة طويلة ومن الضرورى دراسة أمانها لهذا السبب.

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