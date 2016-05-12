"سد النهضة بين التهويل والتهوين" ندوة بنقابة المهن العلمية بالإسكندرية اليوم

تنظم نقابة العلميين بالإسكندرية، بالتعاون مع نقابة المهندسين ندوة للعالم هيثم عوض، رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بعنوان "سد النهضة بين التهويل والتهوين"، اليوم الخميس.

ويتحدث العالم هيثم عوض، عن أضرار سد النهضة وموقف مصر من بناء السد ومدى تأثر مياه نهر النيل من سد النهضة الأثيوبى.

ويشارك فى إدارة الندوة الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، وعدد من أعضاء نقابتى المهندسين والمهن العلمية بالإسكندرية .

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