وزير الرياضة أمام مجلس النواب الثلاثاء.. تعرف على الأسباب الحقيقية لذهابه

قال فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة سوف يحضر اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل من أجل عرض خطة الوزارة فى الفترة المقبلة، وما تم إنجازه من مشروعات منذ توليه المنصب وحتى الآن.

وأشار فوزى فتى فى تصريحات لـ"اليوم السابع إلى أن هذا اللقاء يعد بمثابة كشف حساب عن خطة الوزراة، وان أعضاء اللجنة سوف يشاركون الوزير فى طرح الأفكار أو التعليق على بعض الموضوعات وذلك فى إطار تفاعل اللجنة مع الوزارة والاستفادة فى مجال تبادل الخبرات والأكفار والأراء.

واضاف أمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة متوقع أن يصل الأسبوع المقبل إلى اللجنة، موضحاً أنه على رأس الأولويات، ولذلك ستقوم اللجن بدراسته فور وصوله لأنه سينظم العمل الرياضى بالجمهورية كلها.

- فرج عامر: قانون الرياضة الجديد على رأس أولويات مجلس النواب

>