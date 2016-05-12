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إدارة تنفيذ الأحكام تنجح فى ضبط رجل أعمال هارب من 224 سنة سجنا

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إدارة تنفيذ الأحكام تنجح فى ضبط رجل أعمال هارب من 224 سنة سجنا إدارة تنفيذ الأحكام تنجح فى ضبط رجل أعمال هارب من 224 سنة سجنا
ألقت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بمصلحة الأمن العام برئاسة شريف الروبى وبتوجيهات اللواء جاد الحق مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن العام القبض على رجل الأعمال "السعيد. ت.م" يحمل توكيل ملاحة، والهارب من 120 حكما قضائيا بإجمالى 200 سنة سجن، و8 أحكام واجبة النفاذ بإجمالى 24 سنة وكلها أحكام شيكات بدون رصيد ونصب واحتيال.

يذكر أن المتهم كان هاربا منذ عام وتم القبض عليه وهو موجود حاليا فى قسم أول مدينة نصر من أجل أن يعرض على النيابة.
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