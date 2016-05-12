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ضبط 12 قطعة سلاح نارى و1873 محضر مخالفات مرورية فى حملة بالمنيا

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ضبط 12 قطعة سلاح نارى و1873 محضر مخالفات مرورية فى حملة بالمنيا ضبط 12 قطعة سلاح نارى و1873 محضر مخالفات مرورية فى حملة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 12 قطعة سلاح ناري وتحرير 1873 مخالفة مرورية متنوعة في حملة أمنية شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون.

تلقي اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفي يفيد ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين بدون ترخيص عبارة عن بنادق آلية وخرطوش وفرد محلي وتحرر عنها المحاضر اللازمة كما تمكنت الحملة من ضبط 1873 مخالفة مرورية متنوعه إلى جانب ضبط 16 دراجة بخارية بدون ترخيص، كما تم تحرير 168 مخالفة مرافق بينها إعدام 18 كلب ضال.


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