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حملة ليلة لضبط البضائع الفاسدة بمحلات العريش

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حملة ليلة لضبط البضائع الفاسدة بمحلات العريش حملة ليلة لضبط البضائع الفاسدة بمحلات العريش
أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان لها قبل قليل تنفيذ حملة ليلة لضبط البضائع الفاسدة فى المحلات.

وأشار البيان أنه فى اطار جهود مديرية الشؤن الصحية بشمال سيناء، للقضاء على المخالفات الصحية وحرصا منها على صحة المواطنين تم عمل حملة من إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية على المحلات التجارية لضبط المخالفات الصحية و متابعة وتطبيق الاشترطات الصحية الواجب اتباعها فى منشأت تقديم الغذاء فى إدارة العريش.

من جانبه قال مصدر بمديريى الصحة ان الحملة لاتزال متواصلة.


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