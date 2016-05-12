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ضبط صيدلى لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

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ضبط صيدلى لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور ضبط صيدلى لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور
ألقت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على دكتور صيدلى لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه أثناء تواجده بالصيدلية الخاصة به ببولاق الدكرور وبحوته كمية من الأقراص المخدرة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد حسن عليوه مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد اتجار "أحمد.م" دكتور صيدلى بالمواد المخدرة مستغلا الصيدلية الخاصة به فى ترويجها.

وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليه أثناء تواجده بالصيدلية الخاصة به وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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