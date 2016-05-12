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"الفيروسات الكبدية":نحصل على أدوية فيروس سى الجديدة بـ1% من السعر العالمى

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"الفيروسات الكبدية":نحصل على أدوية فيروس سى الجديدة بـ1% من السعر العالمى "الفيروسات الكبدية":نحصل على أدوية فيروس سى الجديدة بـ1% من السعر العالمى
أكد الدكتور قدرى سعيد المدير التنفيذى للجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن تحصل على أدوية فيروس سى الجديدة بسعر 1 % من السعر العالمى.

وقال الدكتور قدرى سعيد المدير التنفيذى للجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن للمثائل المصرية لأدوية فيروس سى تتمتع بجودة عالية.

وأضاف الدكتور قدرى سعيد المدير التنفيذى للجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن الوزارة تسعى إلى توفير أى عقار جديد بمراكز الكبد، مشيراً إلى أن لجنة الفيروسات تدعم الصناعات الوطنية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.

- لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة تكشف: مليار و820 مليون جنيه تكاليف علاج المرض بالأدوية الجديدة.. المثائل المصرية للعقاقير بالأسواق خلال شهرين.. خفض معدلات الإصابة لـ14 ألف مريض سنوياً 2025
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