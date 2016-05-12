محافظ الخرج يكرّم المتقاعدين والمتميزين ويتوج الفائزين بجائزة المبتكرات العلمية

رعى محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، حفل المتقاعدين والمتميزين من منسوبي إدراة التعليم بالخرج وحفل تتويج الفائزين في جائزة المبتكرات العلمية.

وأشاد محافظ الخرج بالحراك المتميز الذي تشهده إدارة تعليم الخرج وتفوقها على مثيلاتها من إدارات التعليم وريادتها في البرامج والأنشطة مشيداً بهذه الخطوة المتميزة من تعليم الخرج بالاحتفاء بالمتقاعدين الذين بذلوا أعمارهم في خدمة وطنهم وأبناء وبنات الوطن في التعليم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، مشيراً إلى أن الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات المتميزين خطوة مميزة ودافع كبير لهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء في العام القادم وتحفيز لزملائهم لمضاعفة الجهود.

وأكد أن تشجيع الطلاب والطالبات في مجال الابتكار واجب على الجميع وتظافر القطاع الخاص مع الحكومي لتقديم هذا الدعم المميز سيكون له ثمار مميزة وهي من واقع استشعار الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لاكتشاف المواهب ودعمها وتوجيهها من أجل أن يكونوا عناصر فعالة ومتميزة في المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير تعليم الخرج د. عبدالرحمن العبدالجبار أن هذا الاحتفاء جمع بين كوكبة من المتقاعدين الذين أمضوا حياتهم في صروح العلم والمعرفة متنقلين بين مهام وأعمال ميدانية ومكتبية وإشرافية لم يكلوا أو يملوا في سبيل تحقيق الأهداف العامة للدولة وفقها الله المتمثلة في تقديم خدمات تعليمية وفق منهج الكتاب والسنة ورفع وعي المستهدفين والدفع بهم إلى سوق العمل حتى أصبحوا زملاء وقادة وفي مواقع مختلفة واصلوا المسيرة المعطاءة لهذا الوطن، وأن الاحتفاء بالمتميزين حق على تعليم الخرج رغم العدد الهائل للمتقدمين إلا أن الاختيار وقع على 38 معلماً ومعلمة تنافسوا على جوائز الشيخ محمد العثمان للتميز، وكلهم نماذج يفخر بهم تعليم الخرج.

وعلى هامش الحفل دشن المحافظ بطاقة "اعتزاز" التي تشمل خصومات متنوعة لشاغلي الوظائف التعليمية بالخرج بالشراكة مع عدد من الشركات والمؤسسات في المحافظة.

الجدير بالذكر أن جائزة المبتكرات العلمية التي ترعاها شركة الجامعة للتدريب والتعليم حققتها ثانوية الجامعة بنين فئة النادي تسلمها قائد المدرسة حسن الرشيد ومدارس الفرسان بنات فئة النادي وقائدة المدرسة نورة اليوسف، وفاز بالجائزة الكبرى "سيارة" الطالب محمد آل سعيد من ثانوية سلمان بن محمد بالدلم، والمعلم المشرف على الابتكار جلوي الدوسري.

وتنافس المعلمون والمعلمات المكرمون في التميز على جائزة الشيخ محمد العثمان للمعلم والمعلمة المتميزين، حيث حصل على الجائزة بمبلغ 50 ألف ريال عبدالعزيز العمار وحصل على جائزة المعلمة المتميزة بمبلغ 50 ألف ريال شيخة الجدوع، وكرم في الحفل أصحاب مبادرة كتيب "مداد القلوب" الذي أشرف على إخراجه القائد سعد السبيعي ونخبة من المعلمين، كما أعلن الشيخ محمد العثمان خلال الحفل مضاعفة جائزة المعلم والمعلمة المتميزين في العام الدراسي المقبل إلى 200 ألف ريال، 50 ألف للمركز الأول، 30 ألف للمركز الثاني، 20 ألف للمركز الثالث في كلا الفئتين.

.. ويكرّم أحد المعلمين المتميزين (عدسة/ محمد دخيل)