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تدشين المبنى الجديد لقيادة قوة أمن المنشآت بالرياض

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دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري المبنى الجديد لقيادة قوة أمن المنشآت بمنطقة الرياض، بحضور قائد منطقة الرياض اللواء مساعد بن سليمان العقيل وعدد من ضباط المنطقة.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ألقى فيه قائد قوات أمن المنشآت كلمة حث فيها منسوبي القوة بالقيادة على العمل بجد وإخلاص و تقديم المزيد من الجهد والعطاء للوقوف إلى جانب زملائهم الذين يعملون في الميدان.

وفي نهاية الحفل سلم اللواء الجباري عدد من الهدايا للضباط والأفراد المتميزين في قوة الرياض، ثم قدم اللواء العقيل درعاً تذكارياً وهديةً بهذه المناسبة لقائد القوات. عقب ذلك أطلع اللواء الجباري على محتويات المبنى من التجهيزات والإمكانيات المادية للتأكد من جاهزيته لبدء العمل و التقى الضباط والأفراد العاملين بمختلف الأقسام.

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