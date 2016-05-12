أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقيب المهن العلمية بالإسكندرية يترشح لمنصب رئيس الجامعة

Google+ Print
نقيب المهن العلمية بالإسكندرية يترشح لمنصب رئيس الجامعة نقيب المهن العلمية بالإسكندرية يترشح لمنصب رئيس الجامعة
تقدم الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، بالترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية بعد فتح باب التقدم منذ 7 مايو الماضى، على أن يغلق باب الترشح اليوم الموافق 11 مايو.

وكان قد ترشح للمنصب الدكتور عصام الكردى ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، بعد فتح باب الترشح للمنصب رسمياً للجنة المجلس الأعلى للجامعات .

وتعلن اللجنة، الأسماء المبدئية للمرشحين للمنصب عقب إغلاق باب الترشح يوم الخميس المقبل، كما تتلقى الطعون على المرشحين يومى 14 و15 مايو الجارى، وتجتمع للبت فى الطعون يوم الاثنين 16 مايو، على أن تعقد اللقاءات الخاصة مع المرشحين وتعد تقريرها النهائى يوم السبت 21 مايو الجارى.


>- اليوم.. "الأعلى للجامعات" يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365