نقيب المهن العلمية بالإسكندرية يترشح لمنصب رئيس الجامعة

تقدم الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، بالترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية بعد فتح باب التقدم منذ 7 مايو الماضى، على أن يغلق باب الترشح اليوم الموافق 11 مايو.

وكان قد ترشح للمنصب الدكتور عصام الكردى ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، بعد فتح باب الترشح للمنصب رسمياً للجنة المجلس الأعلى للجامعات .

وتعلن اللجنة، الأسماء المبدئية للمرشحين للمنصب عقب إغلاق باب الترشح يوم الخميس المقبل، كما تتلقى الطعون على المرشحين يومى 14 و15 مايو الجارى، وتجتمع للبت فى الطعون يوم الاثنين 16 مايو، على أن تعقد اللقاءات الخاصة مع المرشحين وتعد تقريرها النهائى يوم السبت 21 مايو الجارى.

- اليوم.. "الأعلى للجامعات" يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة الإسكندرية