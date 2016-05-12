ولي عهد الفجيرة يكرّم 12 طالباً من حملة الماجستير

كرّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس 12 طالباً من نخبة حملة شهادة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للطلبة المكرمين في مكتبه بالديوان الأميري حيث استمع منهم إلى شرح موجز عن تخصصاتهم العلمية ومضامين رسائل الماجستير وأهميتها.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة ضرورة دعم المشهد التعليمي في الإمارة على أن يكون هناك تطبيق عملي بكل الدراسات التي حصل عليها الطلاب خلال دراستهم.

كما أثنى سموه على الجهود التي يبذلها مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة في متابعة شؤون الطلبة ودعمهم.

وقام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي في نهاية اللقاء بتوزيع الدروع والشهادات عليهم.