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عمار النعيمي: نسعى إلى التحول الرقمي

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عمار النعيمي: نسعى إلى التحول الرقمي عمار النعيمي: نسعى إلى التحول الرقمي

دعا سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إلى الاستفادة من اللقاءات التي تجمع المسؤولين في حكومة عجمان والسعى لتشكيل فريق عمل يبدأ فوراً للتحول الرقمي للمستخدمين والمستثمرين ولجميع أفراد المجتمع وحتى تكون مدينة عجمان حاضنة لجذب خبراء في مجال التقنية الحديثة واستثمار العقول واستقطابها والاستفادة من البرامج والأفكار والإبداع لدى هذه الفئة القادرة على تحويل عجمان للتقنية الحديثة ووضع تصور يمكن تطبيقه والخروج بنتائج إيجابية على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال حضور سموه الجلسة الحوارية الثانية من «الميلس» بعنوان «التكنولوجيا ومستقبل الحكومات» والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس في فندق عجمان فيرمونت.

جلسة

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال الجلسة على عدم الانتظار في التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع التقنية الحديثة ولنبدأ من حيث انتهى الآخرون ولنعمل جادين على إدخال واستخدام كل ما هو متوفر من تكنولوجيا للتحول إلى التقنية الحديثة والذكية لتكون سنداً للحكومة.وشدد سموه على أن العالم لن ينتظرنا وعلينا السير بخطى وفكر مدروس نحو المستقبل ووفق «رؤية عجمان 2021» وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وحضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية .

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