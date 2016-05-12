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الخدمة الوطنية: الدفعة السادسة لخريجي الثانوية 6 أغسطس المقبل

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الخدمة الوطنية: الدفعة السادسة لخريجي الثانوية 6 أغسطس المقبل الخدمة الوطنية: الدفعة السادسة لخريجي الثانوية 6 أغسطس المقبل

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية موعد بدء دورة مجندي الخدمة الوطنية للدفعة السادسة الخاصة بخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي (2015-2016) بتاريخ 6 أغسطس المقبل.

ودعت الهيئة الطلبة الذين لم يتموا إجراءات التسجيل بالخدمة الوطنية إلى ضرورة مراجعة أقرب مركز تجنيد من مقر سكنهم لاستكمال إجراءاتهم.

كما أعلنت الهيئة عن موعد انعقاد دورة المتطوعين الأولى الخاصة بالمواطنين من الفئة العمرية 30 إلى 40 سنة بتاريخ 10 يوليو المقبل.

وكانت الهيئة أعلنت بدء استقبال طلبات الراغبين من المواطنين الذكور في الخدمة الوطنية تطوعاً في شهر مارس الماضي، وذلك بعد استيفائهم شروط اللياقة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية، علماً أن من متطلبات الالتحاق بالخدمة الوطنية التطوعية، التي تأتي بشكل اختياري، حصول الموظفين على عدم ممانعة من جهات عملهم في الالتحاق بالدورة التي تتضمن برنامجاً تدريبياً مدته 15 أسبوعاً بغض النظر عن المؤهل الدراسي.

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