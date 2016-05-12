عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز التعاون مع نيبال

استقبلت بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية في العاصمة كاتماندو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتمنياته لرئيسة نيبال بموفور الصحة والسعادة وللشعب النيبالي دوام التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون وتعزيز أوجه التقارب مع نيبال ودعم كل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتنويع مجالات التعاون خدمة للمصلحة المشتركة للجانبين.

ومن جانبها حملت رئيسة نيبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياتها وتقديرها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتمنياتها لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الإمارات المزيد من التقدم والنماء.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

لقاء

كما استقبل خادجا براساد شارما أولي رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية في العاصمة كاتماندو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حيث بحثا علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات ونيبال وسبل تعزيز جهودهما في تطويرها وتنميتها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين الصديقين في إطار دعم التعاون الثنائي والاطلاع على برامج التنمية ومستويات التقدم والتطور في البلدين.

من جانبه رحب رئيس وزراء نيبال بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معتبراً زيارة سموه إلى نيبال تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والبحث عن آفاق يمكن العبور من خلالها إلى تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين.

وأشار إلى السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستوى العالمي.

صداقة

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال وسبل تعزيز جهودهما في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الصناعية المتقدمة ومجالات الطاقة التي تحظى باهتمام البلدين.

ومن جهة ثانية التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة كاتماندو كمال تابا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية نيبال الديمقراطية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل علاقات التعاون بين دولة الإمارات ونيبال والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها لتشمل العديد من المجالات وبما يسهم في فتح آفاق جديدة من العمل المشترك.

وتم تبادل الرأي والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين إضافة إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات ونيبال بفضل دعم وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

افتتاح المبنى الجديد لسفارة الدولة

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان المبنى الجديد لسفارة الدولة في جمهورية نيبال الديموقراطية بحضور كمال تابا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية نيبال. وقام سموه برفع علم دولة الإمارات أمام مبنى السفارة وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى السفارة الجديد.

كما قام سموه بعد ذلك بتفقد أقسام المبنى الجديد حيث قدمت له شروح مفصلة عن المقر. وحضر حفل الافتتاح سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى جمهورية نيبال الديمقراطية وسفراء كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية لدى نيبال وعدد من المسؤولين النيبالين.كاتماندو- وام