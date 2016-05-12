سلطان القاسمي: تضحيات القوات المسلحة تعزز أمن الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في مكتب سموه، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له.

ثناء

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء برئيس أركان القوات المسلحة، وأثنى سموه على جهود القوات المسلحة في حماية الوطن وصون ترابه من خلال تضحياتهم في مختلف الميادين، مما يدعم مسيرة الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل سموه الأحاديث الودية والجانبية مع رئيس أركان القوات المسلحة حول المشاريع العسكرية في إمارة الشارقة وسير العمل فيها، والتي تساهم في تأهيل الأجيال والمتدربين بأفضل الخبرات والعلوم العسكرية.

وحضر اللقاء الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.