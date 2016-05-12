وكيله: موقف حمودي من البقاء مع الزمالك غير واضح حتى الآن

أكد يحيى علي وكيل احمد حمودي جناح بازل المعار للزمالك عدم وضوح الرؤية حول مستقبل لاعبه.

وانتقل حمودي إلى الزمالك بداية هذا الموسم على سبيل الإعارة من الزمالك لنهاية موسم 2015-2016.

وقال يحيى علي في تصريحات لقناة ONtv يوم الأربعاء: "موقف حمودي من الانتقال للزمالك نهائيا أو العودة إلى بازل غير واضح حتى الآن".

وأضاف "الزمالك يلعب هذه الأيام مباريات كثيرة في وقت مضغوط، ولذلك لم يفاتح اللاعب حتى الآن في أمر بقاءه من عدمه".

وأشار وكيل حمودي لقوة العلاقات بين بازل والزمالك خاصة بعد انتقال عمر جابر للفريق السويسري يوم الثلاثاء رسميا مقابل 1.65 مليون يورو تدفع فوريا.