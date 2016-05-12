الكاف يؤكد زيادة مكافأة دوري الأبطال

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدة مقترحات لزيادة الجائزة المالية للفريق الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عمرو شاهين رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الإفريقي: "الفريق الفائز بدوري الأبطال يحصل على مليون و700 ألف دولار، وندرس أكثر من عرض مع اللجنة الفنية والمالية لزيادة هذه الجائزة".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "الجوائز التي توزع على أندية إفريقيا يمثل 86% من إيراد البطولة، أما في أوروبا تمثل الجوائز المالية 65% من عوائد البطولة".

وأشار إلى أن التعديلات الجذرية على نظام مسابقة دوري الأبطال والكونفدرالية لم يكن مفاجأة، بل سبق أن عرضها على المكتب التنفيذي عام 2011.

وأكد أن الهدف من هذه التعديلات له أسباب تسويقية، لزيادة موارد الأندية الإفريقية، وتطوير المستوى الفني للبطولات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن إقامة دور المجموعات من دوري الأبطال اعتبارًا من دور ال16 بدلاً من دور ال8.

أما مسابقة كأس الكونفدرالية ستقام مرحلة الملحق اعتبارًا من دور ال32 بدلاً من 16 الذي سيقام بنظام 4 مجموعات يتأهل الأربعة الأوائل فقط إلى دور الثمانية.