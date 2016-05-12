' مورينيو: مهارة أبو تريكة لا يمتلكها الكثيرون . وكان سينجح في أوروبا '

أكد ممدوح عيد وكيل أعمال اللاعبين أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي أشاد بالمصري محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ويتواجد ممدوح عيد في كونجرس الفيفا بالمكسيك والذي سيقام على هامشه مباراة بين أساطير اللعبة سيشارك فيه أبو تريكة وسيدرب أحد الفريقين مورينيو.

وكتب عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدتين حكى فيهما عما دار بينه وبين مورينيو عن أبو تريكة.

وقال عيد "حظيت بنقاش مثير جدا مع مورينيو، قال فيه أن أبو تريكة يمتلك مهارة فقط يمتلكها لاعبون قلائل في العالم".

وأضاف "مورينيو قال أيضا أن أبو تريكة لو كان ذهب للعب في أوروبا كان سيحقق نجاحا كبيرا.. يا له من أسطورة".

وكان أبو تريكة قد نشر صورة له على حسابه الشخصي بتويتر مع البرتغالي مورينيو خلال لقاءهما على هامش كونجرس الفيفا.