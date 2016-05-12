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انتهت الدوري الإنجليزي - بينتيكي يتعادل للريدز.. سندرلاند يضمن البقاء على حساب نيوكاسل ونورويتش

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انتهت الدوري الإنجليزي - بينتيكي يتعادل للريدز.. سندرلاند يضمن البقاء على حساب نيوكاسل ونورويتش انتهت الدوري الإنجليزي - بينتيكي يتعادل للريدز.. سندرلاند يضمن البقاء على حساب نيوكاسل ونورويتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الإنجليزي.

وتقام مبارتي سندرلاند وإيفرتون وليفربول وتشيلسي في إطار مباريات الأسبوع الـ30، فيما تقام مباراة نورويتش سيتي وواتفورد في الأسبوع الـ35.

تعرف على تشكيل الفرق والتغطية الحية للمباريات الثلاث من هنا

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- ليفربول 1-1 تشيلسي

ق90: بينتيكي يتعادل لليفربول في الدقيقة الأخيرة من خطأ قاتل من بوجوفيتش.

ق33: أزار يسجل الهدف الأول للبلوز بعد فاصل مهاري رائع أنهاه بتسديدة أرضية في الشباك.

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في حالة فوز سندرلاند يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي.

- سندرلاند 3-0 إيفرتون

ق56: كونية يسجل الثالث.

ق42: لامين كونية يسجل الثاني.

ق38: باتريك أنهولت يتقدم لسندرلاند.

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- نورويتش سيتي 3-1 واتفورد

ق37: كاريج كارثكارت يسجل الهدف الثالث لنورويتش في مرماه.

ق19: مبوكاني يسجل الهدف الثاني للكناري.

ق15: ريموند يتعادل لنورويتش.

ق11: ديني يسجل الأول لواتفورد.

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