بالفيديو – هدفان في 4 دقائق لسندرلاند يقربا نيوكاسل من الهبوط

سجل سندرلاند هدفين خلال 4 دقائق في شباك إيفرتون ضاعفا من حظوظ الفريق في البقاء رسميا بالدوري الإنجليزي وقرب نيوكاسل ونورويتش من الهبوط رسميا.

وتقدم فان أنهولت بهدف في الدقيقة 38 من ضربة حرة نفذها بطريقة خادعة سكنت شباك روبلز حارس إيفرتون الذي وقف ساكنا يشاهدها في الشباك.

وفي الدقيقة 42 أضاف لامين كونيه الهدف الثاني لسندرلاند بعد كرة سقطت له داخل منطقة الجزاء من يان مفيلا زميله ليسددها بقوة داخل الشباك.

وفي حال استمرار فوز سندرلاند سيرفع رصيده إلى 38 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن نورويتش المتقدم على واتفورد وكذلك نيوكاسل قبل جولة واحدة من النهاية.

شاهد هدفي سندرلاند