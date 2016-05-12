سندرلاند يسحق إيفرتون وهبوط نيوكاسل ونورويتش رسميا

نجح فريق سندرلاند في البقاء رسميا بالدوري الإنجليزي بعد أن تغلب على ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 من المسابقة.

ورفع سندرلاند رصيده من النقاط إلى 38 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 ضمن بهم البقاء في الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 44 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبذلك يكون هبط فريقا نيوكاسل ونورويتش سيتي لدوري الدرجة الأولى دون النظر لمباريات الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتقدم فان أنهولت بهدف في الدقيقة 38 من ضربة حرة نفذها بطريقة خادعة سكنت شباك روبلز حارس إيفرتون الذي وقف ساكنا يشاهدها في الشباك.

وفي الدقيقة 42 أضاف لامين كونيه الهدف الثاني لسندرلاند بعد كرة سقطت له داخل منطقة الجزاء من يان مفيلا زميله ليسددها بقوة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني من المباراة أضاف لامين كونيه الهدف الثالث في الدقيقة 56 من عمر المباراة ليزيد متاعب إيفرتون خلال المباراة.

ولم تنجح محاولات إيفرتون التي حاول من خلالها تقليص الفارق مع القطط السوداء بسبب تألق الدفاع وكذلك الإيطالي فيتو مانوني حارس سندرلاند.

في مباراة مثيرة أخرى لم يشفع انتصار نورويتش برباعية مقابل هدفين أمام واتفورد في بقاء الكناري بالدوري الممتاز بعد فوز سندرلاند.

وتقدم واتفورد على أصحاب الأرض بعد خطأ دفاعي مبكر عن طريق ديني في الدقيقة 11 من الشوط الأول، لكنها 4 دقائق فقط حتى عدل نورويتش النتيجة عن طريق ريدموند بعد تسديدة خدعت جوميز حارس واتفورد.

وفي الدقيقة 18 أضاف مبوكاني الهدف الثاني لنورويتش بعد متابعة تسديدة ارتدت من جوميز، بعدها تكفل كاثاركت مدافع واتفورد بتسجيل الثالث لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه.

ومع انطلاق الشوط الثاني قلص إيجالو الفارق بعد أن سجل الثاني لواتفورد بعد أن حول عرضية ديني من الناحية اليمنى لشباك نورويتش في الدقيقة 51.

لكن مبوكاني حطم أحلام واتفورد في العودة للمباراة سريعا بعد أن سجل هدف نورويتش الرابع في الدقيقة 57.

انتصار كبير لكنه كان متأخرا للغاية إذ لم تشفع النقاط الثلاث لنورويتش في البقاء بالدوري الممتاز بعد أن وصلوا للنقطة 34 في المركز الـ19 وبفارق 4 نقاط عن سندرلاند الـ17 قبل الجولة الختامية.