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بالفيديو - ليفربول يخطف تعادلا قاتلا من تشيلسي ويعلق آماله الأوروبية

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بالفيديو - ليفربول يخطف تعادلا قاتلا من تشيلسي ويعلق آماله الأوروبية بالفيديو - ليفربول يخطف تعادلا قاتلا من تشيلسي ويعلق آماله الأوروبية

خطف ليفربول تعادلا قاتلا من تشيلسي بهدف لكل منهما في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي جمعتهما على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

وعقد تشيلسي موقف ليفربول من التأهل الأوروبي الموسم المقبل في حال خسارته لنهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، إذ لن يتأهل الريدز لبطولة أوروبية الموسم المقبل في حال أن أنهى في مركزه الثامن.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 49 نقطة يحتل بهم المركز التاسع فيما بات رصيد ليفربول 59 نقطة في المركز الثامن.

وبادر ليفربول بالهجوم في المباراة أمام تشيلسي لكن بيجوفيتش حارس البلوز تصدى أمام ستوريدج وفيرمينو وكذلك كوتينيو الذين أهدروا أكثر من فرصة محققة للتسجيل.

وفي الدقيقة 32 انطلق أزار من الناحية اليسرى ليخترق ويراوغ أكثر من لاعب ثم سدد على يسار مينيوليه الذي فشل في التصدي للكرة وتسكن شباكه.

ووصل أزار لهدفه الرابع هذا الموسم في بطولة الدوري سجلهم جميعا في المباريات الأربع الأخيرة بعد أن فشل في التسجيل لمدة 29 مباراة.

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول ضغطه ساعيا لتحقيق التعادل لكن بيجوفيتش تألق أيضا من جديد كما أهدر لاعبو تشيلسي أكثر من فرصة محققة برعونة.

وتألق مينيوليه أمام تراوري وبيدرو رودريجز اللذان كادا أن يسجلا من فرصتين محققتين لولا تألق الحارس البلجيكي لليفربول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع أخطأ بيجوفيتش في التعامل مع كرة عرضية من الناحية اليسرى لتسقط أمام البديل بينتيكي ليحولها برأسية داخل الشباك مسجلا هدف التعادل.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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