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تقرير في الجول - إبراهيموفيتش يصل للهدف 300 في الدوريات الأوروبية

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تقرير في الجول - إبراهيموفيتش يصل للهدف 300 في الدوريات الأوروبية تقرير في الجول - إبراهيموفيتش يصل للهدف 300 في الدوريات الأوروبية

واصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه باريس سان جيرمان بعد أن سجل الهدف رقم 300 في مسيرته في الدوريات الأوروبية.

وانتهت مباراة بوردو ضد نظيره باريس سان جيرمان ضمن الأسبوع 35 من الدوري الفرنسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أحرز هدف الفريق الباريسي زلاتان إبراهيموفيتش ليصبح هذا الهدف هو الـ 300 في مسيرة النجم السويدي بالدوريات الأوروبية التي لعب فيها.

حيث أحرز مع فريق مالمو السويدي 16 هدفا وفي الدوري الهولندي مع أياكس 35 هدفا وفي الدوري الإيطالي 122 هدفا مع أندية "اليوفي، الإنتر وميلان"وفي الدوري الإسباني 16 هدفا مع برشلونة و111 هدف مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد أحرز لقب الدوري الفرنسي بالفعل هذا الموسم برصيد 93 نقطة.

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