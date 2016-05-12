المبعوث الأممى لليمن يناشد الإعلام بعدم نشر الشائعات حول مباحثات الكويت

ناشد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التى تشوش على مسار مشاورات السلام التى تستضيفها الكويت .

وقال فى بيان صادر مساء أمس الأربعاء، "يبدى الطرفان جدية فى المشاورات، وأتمنى على وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات التى تشوش على مسار السلام. كلنا أمل بأن يسفر تظافر الجهود عن سلام حقيقى وندعو الجميع إلى دعم اليمن فى هذه المرحلة الفاصلة".

وأشار البيان إلى مواصلة الوفود اليمنية فى مشاورات الكويت اجتماعاتها اليوم فى ثلاث لجان متوازية. حيث ناقشت اللجنة السياسية، بحضور المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جوانب معينة لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، وكذا الحاجة لتهيئة المناخ السياسى لتوافق واسع.

ولفت البيان الى أن الأطراف فى اللجنة الأمنية بدات فى تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية و الأمنية، بما فيها تلك التى تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوات.

وفى لجنة الأسرى والمعتقلين ناقش الأعضاء مقترح الإفراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك. ، وتطرق النقاش إلى الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الأولية حيث اتفقت الأطراف على بلورة مقترحات فى هذا الشأن.

ونقل البيان تجديد الوفود تأكيدها على أن النقاشات محكومة بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونوهت بالتزامها بالحوار كسبيل وحيد لوقف الحرب والعودة للانتقال السياسى السلمى والمنظم.

وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة لدى اليمن قد التقى بأعضاء من لجنة التهدئة والتواصل بحضور بعض من أعضاء الوفود المشاركة بالمشاورات ، وتم خلال اللقاء الاستماع إلى إحاطة عن عمل اللجنة واللجان المحلية والنقاش فى التحديات التى تواجه عملها وكيفية التغلب عليها. حيث شدد المبعوث الخاص على أهمية تفعيل اللجان المحلية ودعم عملها.

كما التقى ولد الشيخ احمد بالمبعوث الخاص لمجلس التعاون الخليجى إلى اليمن صالح القنيعير وايضا التقى عدد من الدبلوماسيين لتوحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام.

>وستستأنف اللجان الثلاث اجتماعاتها صباح الغد لاستكمال المشاورات .

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