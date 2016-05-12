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اليوم ..وصول أول سفينه إلى ميناء البرلس تحمل أول توربين لمحطة الكهرباء العملاقة

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اليوم ..وصول أول سفينه إلى ميناء البرلس تحمل أول توربين لمحطة الكهرباء العملاقة اليوم ..وصول أول سفينه إلى ميناء البرلس تحمل أول توربين لمحطة الكهرباء العملاقة
أعلن المهندس سمير غباشى مساعد محافظ كفرالشيخ لمنطقة شمال ورئيس مركز ومدينة بلطيم، خلال تصريحات صحفيه له ، مساء أمس الأربعاء، أن ميناء البرلس سيستقبل غداً الخميس، أول سفينه تحمل أول توربين غازى من بين اثنا عشر توربين لمحطة كهرباء البرلس "تحت الإنشاء"، بقرية بر بحرى.

وقال غباشى ،إن التوربين الواحد يزن خمسمائة طن، وذلك بعد تطوير، وتعميق ميناء الصيد بالبرلس، من أجل رسو السفن الحاملة لهذه التوربينات العملاقة، دون مشاكل، حيث تم احتيار وصولها بحراً بعيداً عن الطرق، حتى لاتتعرض للتلف نتيجة حمولة هذه التوربينات، واستهلاكا لوقت وصولها للبرلس .

وأضاف إن تكلفة إنشاء محطة الكهرباء الجديدة، تبلغ 2 مليار يورو، وتنتج ضعف انتاج السد العالى، من الكهرباء، وسيتم ربطها على الشبكة القومية، موضحاً أن مجلس مدينة بلطيم سلم قطعة الأرض، لإقامة هذا المشروع الضخم عليها، وتسهيل كافة الأجراءات، المتعلقه به، والعمل جارى على قدم وثاق بعد وصول قرار التخصيص .

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>- بالصور.. ميناء البرلس يستعد لاستقبال سفن مشحونات شركة الكهرباء العملاقة
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