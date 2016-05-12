بالصور: هذا الطفل يخطف الأنظار من الجميلة ميريهان حسين

كشفت النجمة الشابة ميريهان حسين عن البوستر الأول لفيلمها المنتظر في موسم عيد الفطر، ويحمل عنوان "عسل أبيض" وبدلاً من تلقي التهاني، انشغلت تعليقات جمهورها بمعرفة هوية الطفل الجميل الذي يشغل حيزاً واضحاً بالبوستر، وتوقع البعض أن يكون الفيلم نسخة من نظيره الأجنبي الشهير " Baby’s Day out".

فيلم "عسل أبيض" من بطولة النجمة ميريهان حسين وسامح حسين، كريم عفيفي، دينا زيزو، حامد الشراب، إبرام سمير، أحمد حلاوة، بيومي فؤاد، أحمد راتب، سليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محسن رزق، وإنتاج شركة "أوف ايجيبت" للمنتج أيمن عبد الباسط والمخرج أحمد عبد الباسط، إخراج حسام الجوهري.

وهو مقتبس بالكامل عن الفيلم الأمريكي الكوميدي الشهير "Baby’s Day Out" ، تدور أحداثه حول طفل رضيع، يعيش فى قصر كبير مع أبويه الثريين اللذين يستعدان لإظهاره للمجتمع على صفحات الجرائد، لكن لسوء الحظ، يتظاهر ثلاثة مجرمين بأنهم مصورون تابعون للجريدة، ليحاولوا اختطاف الطفل وطلب فدية كبيرة من أهله، وينجح المجرمون الثلاثة في اختطاف الطفل والهروب به من قصر والديه، ويعتقد ثلاثتهم أن أصعب خطوات الجريمة قد تمت بنجاح، إلا أن للطفل رأى آخر، فينجح الطفل في الهروب من اللصوص عدة مرات، معتمداً على الصور المتكونة في خياله من كتاب المغامرات، الذي كان يحب أن يسمع حكاياته من مربيته كل يوم، ويعطي للصوص دروسا قاسية، وفي النهاية تستطيع الشرطة القبض على اللصوص وتعيد الطفل لوالديه.

النسخة الأجنبية من فيلم "Baby’s Day Out" حققت إيرادات غير مسبوقة في العالم العربي .. فهل تنجح النسخة المصرية بسبب هذا الطفل الجميل؟

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