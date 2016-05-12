الصور الأولى ليحيى الفخراني وهالة صدقي في "ونوس"

انتهى الفنان القدير يحيى الفخراني من تصوير جزء كبير من مسلسل "ونوس" المقرر عقده في شهر رمضان القادم ويشارك في بطولته هالة صدقي ولطفي لبيب وحنان مطاوع ومحمد شاهين ونبيل الحلفاوي والقصة لعبد الرحيم كمال والعمل من إخراج شادي الفخراني.

وتنشر سيدتي نت بعض من صور مشاهد المسلسل الذي يجسد الفخراني من خلال أحداثه شخصية أب لديه أربع أبناء يظهر له شيطان اسمه "ونوس" يقلب حياته رأسا على عقب حيث يدفعه لترك بيته وأسرته لإتباع إغوائه وبالفعل يتغير تماما.

وكانت الرقابة على المصنفات الفنية قد أجازت تصوير المسلسل من دون حذف أي من الجمل أو المشاهد الحوارية.

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