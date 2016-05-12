أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية» -
صورة| قنصلية تركيا تنكس العلم حدادا على ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
صور| الأنبا بولا يزور مصابي «تفجير مارجرجس» في مستشفيات طنطا -
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الصور الأولى ليحيى الفخراني وهالة صدقي في "ونوس"

Google+ Print

الأربعاء 11-05-2016 22:05

انتهى الفنان القدير يحيى الفخراني من تصوير جزء كبير من مسلسل "ونوس" المقرر عقده في شهر رمضان القادم ويشارك في بطولته هالة صدقي ولطفي لبيب وحنان مطاوع ومحمد شاهين ونبيل الحلفاوي والقصة لعبد الرحيم كمال والعمل من إخراج شادي الفخراني.

وتنشر سيدتي نت بعض من صور مشاهد المسلسل الذي يجسد الفخراني من خلال أحداثه شخصية أب لديه أربع أبناء يظهر له شيطان اسمه "ونوس" يقلب حياته رأسا على عقب حيث يدفعه لترك بيته وأسرته لإتباع إغوائه وبالفعل يتغير تماما.

وكانت الرقابة على المصنفات الفنية قد أجازت تصوير المسلسل من دون حذف أي من الجمل أو المشاهد الحوارية.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي