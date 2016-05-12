نجوم الأغاني الشعبية المغربية في موازين

سيكون موعد الفنانين المغاربة مع جمهور (منصة سلا) من خلال برمجة غنية ومتنوعة تجمع بين الألوان الغنائية والتراثية، حيث وقع الاختيار ضمن الدورة 15 من مهرجان موازين على كل من الفنانة المتألقة نجاة عتابو و عبد العزيز الستاتي و الدوزي و أحوزار وهي أسماء محبوبة وتحظى بشهرة كبيرة في الوسط الفني ، حيث من المتوقع أن تشهد حفلاتهم حضورا جماهيريا كبيرا، وخاصة حفلات كل من: عبد العزيز الستاتي، الذي نتذكر جميعا ما وقع عقب الحفل الفني الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان موازين 2008 حيث توفي 11 شخصا بسبب الزحام، كما يتوقع أن يشهد الحفل الساهر للمطربة الشعبية نجاة اعتابو بنفس الفضاء حضورا جماهيريا مماثلا وهي التي ما فتئت تؤكد بأنها رقم واحد في الأغنية الشعبية ، التي سيكون حفلها يوم 28 مايو مسك ختام هذا اللطيف الغنائي المغرب، ولابد من الإشارة إلى حفل آخر سيكون فيه الفنان الدوزي حاضرا لإمتاع جمهوره إلى جانب كل من فرقتي (أش كاين) و(هوبا هوبا) والفنانين مسلم المعروف بتألقه في فن "الراب" المغربي ، و أحوزار نجم الأغنية الأمازيغية المتفنن في العزف على آلة الكمان .

أما النجم المغربي سعد المجرد فمكانته هذه المرة على منصة النهضة المخصصة للنجوم العرب ، حيث سيحيي حفلته يوم 27 مايو هو الذي مر أيضا من منصة سلا الخاصة بالبرمجة المغربية في موازين 2010 حين كانت شهرته محدودة .

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