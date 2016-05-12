العد العكسي لمهرجان كان يبدأ.. والصور الأولى لنجوم فيلم الإفتتاح

مهرجان كان Cannes العالمي الذي ينتظره النجوم من عام إلى آخر، سينطلق مساء اليوم الأربعاء في دورته الـ69، بعرض فيلم للمخرج الأميركي الشهير وودي ألن Woody Allen، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية التفجيرات التي هزت العاصمة باريس في الـ13 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وستتواصل فعاليات المهرجان من الـ11 إلى الـ22 من مايو/أيار الجاري، ويتنافس على جائزة السعفة الذهبية 21 فيلماً. ويتناول فيلم الافتتاح "Cafe Society" وهو من بطولة جيسي إيزنبرغ Jesse Eisenberg وكريستين ستيوارت Kristen Stewart قصة شاب يصل إلى هوليوود خلال ثلاثينيات القرن الماضي يحدوه الأمل في العمل بصناعة السينما.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان الذي يستمر عشرة أيام، كل من جورج كلوني George Clooney وجوليا روبرتس Julia Roberts وماريون كوتيلارد Marion Cotillard وشون بين Sean Penn وغيرهم...

وبينما تحظى الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية بكل الاهتمام سيذهب قدر كبير منه الأضواء إلى أفلام خارج المنافسة، بينها فيلم The BFG للمخرج الأميركي ستيفن سبلبيرغ Steven Spielberg.

وفي ظل حالة الطوارئ التي تشهدها فرنسا عقب هجمات باريس وهجمات أخرى في آذار/مارس الماضي في بروكسل قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إنه تم وضع إجراءات استثنائية لضمان تحقيق الأمن خلال إحدى أهم الفعاليات التي يشهدها العالم.

وقد نشر المنظمون 500 رجل أمن إضافي لتولي مسؤولية الأمن في قصر المهرجانات الذي يقع في قلب المهرجان والذي سوف يشهد عرض الأفلام.