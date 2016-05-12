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بالفيديو: محمد رمضان "أسطورة" دراما رمضان على خطى آل باتشينو

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الأربعاء 11-05-2016 23:09

كشفت شركة O3 للإنتاج والتوزيع، عن التريلر الرسمي الأول لمسلسل الأسطورة الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويقدم فيه شخصية توأم أحدهما رجل قانون، والثاني رجل عصابات وتجارة سلاح، ويكشف كيف سيتحول الأول لطريق الشر على غرار ما حدث لآل باتشينو في ملحمة الأب الروحي.

محمد رمضان يقدم في المسلسل شخصيتين "توأم" الأول يعمل تاجرا للسلاح والثاني طالب أنهى دراسته بكلية الحقوق ويحلم أن يصبح وكيلا للنائب العام، ولكن يتم رفضه بسبب السمعة السيئة لشقيقه ويتورط معه في عالم الجريمة، ويضم عددا من النجوم أبرزهم فردوس عبدالحميد وهادي الجيار وياسمين صبري روجينا واشرف زكي وهند رضا وأحمد محمود عبدالله ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد سامي.

مسلسل الأسطورة سيعرض حصريا في رمضان المقبل على قناة MBC .

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