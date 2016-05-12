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رحيل الإعلامي ماجد الشبل بعد معاناة مع المرض

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الخميس 12-05-2016 00:25

توفي اليوم الإعلامي ماجد الشبل بعد معاناة مع المرض، وسيصلى عليه يوم غد الخميس في جامع الراجحي بالرياض.

إشتهر الشبل بتقديمه البرنامج الرمضاني "حروف" وكذلك برنامج "شاعر وقصيدة" وتقديمه نشرات الإعلام في القناة الأولى.

في العام 1999 أصيب ماجد بجلطة أدخلته المستشفى ، وصدر قرار الملك فهد رحمة الله بعلاجه وتعافى من جلطته وعاد للعمل الإعلامي لفترة وجيزة ، إلا أن أعراض المرض وكبر السن أنهكته كثيراً ، وترك العمل الإعلامي خلال العام 2000.

تلقى الراحل تعليمه في مدينة دمشق وعمل عندما كان طالباً في التلفزيون السوري ثم عاد إلى موطنه الأصلي واستقر في مدينة الرياض ليعمل في التلفزيون السعودي.

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سيدتي