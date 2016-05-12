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الصور الأولى للنجوم في إنطلاق فعاليات الدورة الـ 69 لمهرجان كان

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الأربعاء 11-05-2016 23:51

إنطلقت اليوم في مدينة كان الفرنسية، فعاليات الدورة الـ 69 لمهرجان كان Cannes السينمائي. وفي الساعات القليلة الماضية، بدأت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر تويتر، بنشر صور النجوم الذين بدأوا بالتوافد إلى السجادة الحمراء.

كما نشرت الصفحة، صور النجوم الذين تم اختيارهم للمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان، بالإضافة الى إطلالات نجوم فيلم الإفتتاح Café Society للمخرج العالمي وودي ألن Woody Allen.

يشار الى أن المهرجان الذي يستمر عشرة أيام، سيشارك فيه كل من جورج كلوني George Clooney وجوليا روبرتس Julia Roberts وماريون كوتيلارد Marion Cotillard وشون بين Sean Penn وغيرهم من أهم نجوم العالم...

تابعوا "سيدتي نت" لمشاهدة فعاليات مهرجان كان السينمائي لحظة بلحظة

 

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