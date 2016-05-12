إنفصال شارون اوزبورن واوزي أوزبورن بعد زواج دام 33 عاماً

أكدت النجمة شارون أوزبورن Sharon Osbourne انفصالها عن المغني أوزي أوزبورن Ozzy Osbourne بعد زواج دام 33 عاماً.

وردا على سؤال عما إذا كانت قد طردت زوجها من المنزل العائلي، قالت: "هذا صحيح"، لكنها أوضحت أن أوزي عاد لاحقاً إلى بيتهما في لوس أنجلوس ، وهي التي قامت بمغادرته.

وصرحت شارون البالغة من العمر 63 عاماً: "ليست لدي أدنى فكرة صراحة عما سأفعله في الفترة المقبلة".

وكانت مجلة "People" قد أفادت أن الانفصال قد يكون ناجماً عن شبهات في علاقة خارج إطار الزواج للمغني أوزي أوزبورن.

ونفى أوزي البالغ من العمر 67 عاماً أن يكون قد غرق مجدداً في دوامة تعاطي الكحول والمخدرات.

زاك ايفرون أعزب مجدداً